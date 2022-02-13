Real Sociedad - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

👉Real Sociedad - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Real Sociedad - Granada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Granada maçı 13 Şubat Pazar günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.