Haberler İspanya La Liga Real Sociedad - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Real Sociedad ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 15:39
Real Sociedad - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

👉Real Sociedad - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Real Sociedad - Granada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Granada maçı 13 Şubat Pazar günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'nin Giresunspor galibiyetine çarpıcı yorum! "İsmail Kartal hatasından döndü"
Serdar Ortaç 'evim vasiyetimdir kayda geçsin' dedi açıkladı! Borçlarını sıfırlayan Serdar'ın serveti bakın ne kadarmış...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor