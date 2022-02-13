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Deportivo Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Deportivo Alaves ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 15:14 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 15:17
Deportivo Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

👉Deportivo Aleves - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Valencia maçı 13 Şubat Pazar günü saat 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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