Deportivo Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

👉Deportivo Aleves - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Valencia maçı 13 Şubat Pazar günü saat 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.