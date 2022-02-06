Real Betis - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Real Betis ile Villareal karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi ev sahibi Real Betis, topladığı 40 puanla 3. sırada yer alıyor. 32 puanı bulunan Villarreal ise 7. sırada yer bulunuyor.

VILLARREAL - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 23. haftasında oynanacak Real Betis - Villarreal maçı, 6 Şubat Pazar (bugün) TSİ 20.30'da başlayacak ve S Sport Plus ile Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.