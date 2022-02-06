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Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:47 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:47
Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Atletico Madrid maçı 6 Şubat Pazar günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Pique, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Torres, L de Jong, Gavi

Atletico Madrid: Oblak; Wass, Gimenez, Savic, Hermoso; Carrasco, De Paul, Koke, Lemar; Correa, Suarez

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