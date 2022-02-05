Elche Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Elche-Alaves maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23 puanlı Elche sahasında 17 puanlı Alaves'i ağırlayacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. Karşılaşmayla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

📺ELCHE-ALAVES MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche'nin sahasında Alaves'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📋ELCHE-ALAVES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋

🔹Elche: Badia; Palacios, Verdu, Gonzalez, Mojica; Josan, Mascarell, Gumbau, Fidel; Milla, Boye.

🔹Alaves: Pacheco; Aguirregabiria, Lejeune, Laguardia, Duarte; Jason, Escalante, Pina, Rioja; Vallejo, Joselu.

