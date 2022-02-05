Haberler İspanya La Liga Elche Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Elche Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Elche sahasında Alaves'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 23, konuk ekibin ise 17 puanı bulunuyor. Peki, Elche-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 12:43
Elche Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Elche-Alaves maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23 puanlı Elche sahasında 17 puanlı Alaves'i ağırlayacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. Karşılaşmayla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

📺ELCHE-ALAVES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche'nin sahasında Alaves'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📋ELCHE-ALAVES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋

🔹Elche: Badia; Palacios, Verdu, Gonzalez, Mojica; Josan, Mascarell, Gumbau, Fidel; Milla, Boye.

🔹Alaves: Pacheco; Aguirregabiria, Lejeune, Laguardia, Duarte; Jason, Escalante, Pina, Rioja; Vallejo, Joselu.

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