Haaland bombası

Geçtiğimiz günlerde, sezon sonu PSG'den ayrılacak olan Kylian Mbappe ile her konuda el sıkışan ve 50 milyon euro maaş ödeyecek olan Real Madrid, dünya futbolunun yükselen bir yıldızını daha sezon sonu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Alman ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan ve kulübünün kontrat uzatma teklifine olumlu yanıt vermeyen Norveçli futbolcu için sezon sonunda teklif yapılacak.

Madrid'in Mbappe'ye ödemediği bonservis ücretini Haaland için kullanacağı ve Dortmund'a astronomik bir rakam önerileceği kaydedildi. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesinin de yer verdiği haberde Haaland-Mbappe ikilisinin yeni sezonda beraber Madrid'in hücum gücünü oluşturacağı ileri sürüldü. Ayrıca 21 yaşındaki Norveçli forvetin de artık daha büyük bir kulüpte forma giymek istediğinin altı çizildi. Yaz dönemi Real için büyük hedeflerle geçecek.