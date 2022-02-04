Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Getafe ile Levante karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Levante maçı 4 Şubat Cuma günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - LEVANTE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria; Duarez, Dakonam, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic; Enes Ünal, Sandro

Levante: Fernandez; Miramon, Vezo, Postigo, Clerc; Bardhi, Malsa, Melero, De Frutos; Soldado, Marti

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