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Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe sahasında Levante ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 11:39 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 11:42
Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Getafe ile Levante karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Levante maçı 4 Şubat Cuma günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - LEVANTE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria; Duarez, Dakonam, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic; Enes Ünal, Sandro

Levante: Fernandez; Miramon, Vezo, Postigo, Clerc; Bardhi, Malsa, Melero, De Frutos; Soldado, Marti

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