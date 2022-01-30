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Son dakika transfer haberleri: Barcelona Adama Traore'yi kiraladı

Son dakika transfer haberleri... İspanya La Liga devi Barcelona, sürpriz bir transfere imza attı. Katalan ekibi, Wolverhampton takımında forma giyen 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Adama Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 07:29
Son dakika transfer haberleri: Barcelona Adama Traore'yi kiraladı

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Wolverhampton takımından İspanyol futbolcu Adama Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Traore'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. İngiltere basınında satın alma bedelinin 30 milyon sterlin olarak belirlendiği öne sürüldü.

Traore, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Aston Villa ve Middlesbrough'da oynamış, 2018'de ise Wolverhampton'a transfer olmuştu. Wolverhampton formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Traore, bir gol atmıştı.



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