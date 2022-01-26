Transferde Okay Yokuşlu bombası! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Okay Yokuşlu transferle ilgili kararını verdi. Celta Vigo'dan ayrılma kararı alan A Milli yıldız, İspanya'da kalacak.

Marca'nın haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu Getafe'nin yolunu tutuyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve sözleşmede zorunlu satın alma şartının yer alacağı kaydedildi.