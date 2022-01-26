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Transferde Okay Yokuşlu bombası! İşte yeni takımı

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan 27 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi. A Milli yıldızın yeni takımı belli oldu ve sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:27
BURAK ŞENTÜRK
Transferde Okay Yokuşlu bombası! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Okay Yokuşlu transferle ilgili kararını verdi. Celta Vigo'dan ayrılma kararı alan A Milli yıldız, İspanya'da kalacak.

Transferde Okay Yokuşlu bombası! İşte yeni takımı

Marca'nın haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu Getafe'nin yolunu tutuyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve sözleşmede zorunlu satın alma şartının yer alacağı kaydedildi.

Transferde Okay Yokuşlu bombası! İşte yeni takımı

Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya La Liga'da 8 maçta forma giydi.

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