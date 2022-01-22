İspanya La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRİD - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Atletico Madrid - Valencia maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus kanallarından canlı izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Hermoso, Gimenez, Lodi; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Suarez, Cunha

Valencia: Domenech; Correia, Diakhaby, Alderete, Lato; Foulquier, Racic, Guillamon, Musah; Duro, Guedes