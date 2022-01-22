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Atletico Madrid Valencia 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Valencia'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller Cunha, Correa ve Hermoso'dan geldi. Valencia'nın gollerini Musah ve Duro kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 01:26
Atletico Madrid Valencia 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid iki farklı geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşle galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Valencia 25. dakikada Musah ve 44. dakikada Duro'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Correa, Cunha gibi isimleri oyuna alan Diego Simeone'nin takımı La Liga'da uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. 64'de Cunha, 90+1'de Correa ve 90+3'te Hermoso ile 3-2 öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 36 puana yükseldi, Valencia ise 29 puanda kaldı.

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