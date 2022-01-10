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Espanyol - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Espanyol ile Elche karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:06 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:11
Espanyol - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin kritik mücadelesinde Espanyol ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Espanyol - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Elche 10 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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