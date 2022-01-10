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Espanyol Elche : 1-2 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 21. hafta maçında Espanyol ile Elche karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı. Karşılaşmada Espanyol'un tek golü Raul de Tomas'tan gelirken Elche Pere Milla'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Espanyol 26 puanda kaldı. Elche ise 19 puana yükseldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 01:20
Espanyol Elche : 1-2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 21. hafta maçında Espanyol ile Elche karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı. Karşılaşmada Espanyol'un tek golü Raul de Tomas'tan gelirken Elche Pere Milla'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Espanyol 26 puanda kaldı. Elche ise 19 puana yükseldi.
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