Real Madrid Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Real Madrid-Valencia maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da Real Madrid sahasında Valencia'yı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takımda Dani Carvajal ve Mariano Diaz'ın sakatlığı bulunuyor. Luka Jovic'in ise corona virüsü testi pozitif çıktı.

📺REAL MADRID-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in sahasında Valencia'yı ağırlayacağı maç bu akşam 23.00'te başlayacak ve Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

📝REAL MADRID-VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Valencia: Cillessen; Correia, Diakhaby, Alderete, Gaya; Soler, Guillamon, Wass, Cheryshev; Guedes, Gomez