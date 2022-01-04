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TRANSFER HABERİ: Sevilla Fernando Reges'in sözleşmesini uzattı

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, tecrübeli futbolcusu Fernando Reges'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı. Fernando bir dönem Galatasaray'da da forma giymişti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 17:59
TRANSFER HABERİ: Sevilla Fernando Reges'in sözleşmesini uzattı

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Fernando Reges ile yeni sözleşme imzaladı.

Sevilla'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi 2022 yazında bitecek tecrübeli futbolcunun kontrarının 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN TRANSFER OLDU

34 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibine, Galatasaray'dan 2019 yılında 4.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Sevilla ile 109 maça çıkan Fernando, şu ana kadar İspanyol ekibine 7 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Tecrübeli orta alan oyuncusu, Sevilla ile 2020 yılında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

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