Villarreal - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin kritik mücadelesinde Villarreal ile Levante kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Villarreal - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Levante 3 Ocak Pazartesi günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.