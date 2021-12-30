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Son dakika spor haberleri: Barcelona'da corona virüsüne yakalananların sayısı 10'a yükseldi

Son dakika spor haberleri... İspanyol devi Barcelona'da corona virüsü testi pozitif çıkanların sayısı 10 oldu. Son olarak Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:48
Son dakika spor haberleri: Barcelona'da corona virüsüne yakalananların sayısı 10'a yükseldi

İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Barcelona Kulübü, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da corona virüsüne yakalananların sayısı 10'a yükseldi. Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.



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