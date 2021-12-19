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Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 16:34
Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

REAL MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Cadiz maçı 19 Aralık 2021 bugün saat 23.00'te başlayacak ve Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Camavinga; Hazard, Jovic, Vinicius

Cadiz: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Fernandez, Jonsson, Alarcon; Alejo, Lozano, Arzamendia

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