Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
REAL MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Cadiz maçı 19 Aralık 2021 bugün saat 23.00'te başlayacak ve Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Camavinga; Hazard, Jovic, Vinicius
Cadiz: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Fernandez, Jonsson, Alarcon; Alejo, Lozano, Arzamendia