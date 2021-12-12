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Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Osasuna ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 12:55 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 12:55
Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Osasuna ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Barcelona maçı 12 Aralık Pazar günü saat 18:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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