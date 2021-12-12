Osasuna 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Barcelona 1 puana razı

La Liga'nın 17. haftasında Osasuna ile Barcelona, El Sadar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak paunları paylaştı. Barcelona'nın golleri 12. dakikada Nico Gonzalez ve 49. dakikada Abde Ezzalzouli'den gelirken, Osasuna'nın gollerini 14. dakikada David Garcia ve 86. dakikada Ezequiel Avila kaydetti.
Barcelona bu sonuçla puanını 24'e çıkardı. Osasuna ise puanını 22'ye yükseltti.
La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, 18 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.30'da Elche'yi ağırlayacak. Osasuna ise 19 Aralık Pazar günü TSİ 20.30'da Getafe deplasmanına konuk olacak.