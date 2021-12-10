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Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Mallorca ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 11:11 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 11:17
Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Mallorca ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Celta Vigo maçı 10 Aralık Cuma günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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