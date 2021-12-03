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Granada - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Granada ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 10:47
Granada - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Granada ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Granada - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Deportivo Alaves maçı 3 Aralık Cuma günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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