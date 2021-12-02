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Guijuelo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Guijuelo ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Guijuelo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 16:53 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 17:49
Guijuelo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Guijuelo ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Guijuelo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GUIJUELO - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Guijuelo - Rayo Vallecano maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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