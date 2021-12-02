Guijuelo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Guijuelo ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Guijuelo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GUIJUELO - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Guijuelo - Rayo Vallecano maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.