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Cadiz Atletico Madrid: 1-4 | MAÇ SONUCU ÖZET | Atletico Madrid zirvenin peşini bırakmıyor!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Cadiz deplasmanındaydı. Atletico, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 22:25
Cadiz Atletico Madrid: 1-4 | MAÇ SONUCU ÖZET | Atletico Madrid zirvenin peşini bırakmıyor!

Atletico Madrid, La Liga'nın 14. haftasında Cadiz'e konuk oldu. Mücadele, Atletico Madrid'in 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Atletico Madrid'in golleri 56' Lemar, 70' Griezmann, 76' Correa ve 86' Matheus'tan geldi. Cadiz'in tek golü 86'da Lozano ile geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid, 29 puanla 2. sırada yer aldı ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Cadiz ise 12 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Atletico, gelecek hafta evinde Mallorca'yı konuk edecek. Cadiz ise Elche'ye konuk olacak.

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