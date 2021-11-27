Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Villarreal ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Barcelona maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.