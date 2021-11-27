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Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Villarreal, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 15:27
Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Villarreal ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Barcelona maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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