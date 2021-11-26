4 koldan saldırıyor!

Madrid'in hedefindeki diğer iki isim ise Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland ile milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü… Alman ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcünün transferinde 200 milyon euro'yu gözden çıkaran İspanyollar'ın ocak ayında görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Madrid'li yöneticilerin, 4. sezonuna girdiği Leicester City'den ayrılması beklenen Çağlar için de 60 milyon euro'luk bütçe ayırdığı belirtildi. Madrid'in listesindeki 4 oyuncu için de tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.