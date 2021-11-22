Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Rayo Vallecano ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Mallorca maçı 22 Kasım Pazartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.