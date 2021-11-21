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Granada - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Granada, sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Granada - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 14:15
Granada - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Granada ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Granada - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Granada - Real Madrid maçı 21 Kasım Pazar günü saat 18:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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