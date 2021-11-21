Granada - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

GRANADA - REAL MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Granada ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Granada - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Granada - Real Madrid maçı 21 Kasım Pazar günü saat 18:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.