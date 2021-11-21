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Granada 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yı Asensio, Nacho, Vinicius Jr. ve Mendy'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 00:10
Granada 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Marco Asensio (Dk. 19) ve Nacho'nun (Dk. 25) golleriyle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi takım Luis Suarez (Dk. 34) ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Real Madrid'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Vinicius (Dk. 56) ve Ferland Mendy (Dk. 76) ile goller bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Granada'da Ramon Rodriguez 66. dakikada Vinicius'a yaptığı faulden, teknik direktör Robert Moreno da hakemin kararına itirazdan direkt kırmızı kart gördü.

Real Madrid, bir maçı eksik olmasına rağmen 30 puanla liderliğe yükseldi.

Granada ise 11 puanla 18. sırada kaldı.

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