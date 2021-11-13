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Son dakika spor haberi: Andres Iniesta'dan Barcelona itirafı! "Dönmek isterim"

Son dakika spor haberleri... Kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Andres Iniesta, bir gün Barcelona'ya dönmek istediğini söyledi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:13
Son dakika spor haberi: Andres Iniesta'dan Barcelona itirafı! "Dönmek isterim"

Barcelona'nın efsane isimleri arasında yer alan Andres Iniesta, bir gün Katalan ekibine dönmeyi istediğini dile getirdi.

Kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren İspanyol orta saha, eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'ya teknik direktör olarak dönmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın bir noktasında Barcelona'ya dönmek istiyorum. Hayat bana ne şekilde döneceğimi gösterecek. Teknik direktör olmayı isterim fakat Barcelona'da çalışır mıydım, bilmiyorum. Anı yaşamayı seviyorum ve şu an futbol oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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