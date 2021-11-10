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Son dakika spor haberi: Radamel Falcao Rayo Vallecano ile sözleşme uzatıyor!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'la sözleşmesini feshettikten sonra İspanya La Liga takımlarından Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, gösterdiği performansın ardından mukavele yenileme teklifi aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:11
Son dakika spor haberi: Radamel Falcao Rayo Vallecano ile sözleşme uzatıyor!

Galatasaray'da büyük umutlarla gelip yaşadığı sakatlıklar sonrası beklentileri karşılayamadan sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Radamel Falcao, Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu. İspanyol temsilcisinde 8 maçta attığı 5 golle adeta yeniden doğan Kolombiyalı futbolcu, sözleşme uzatma teklifi aldı.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Falcao'nun performansından oldukça memnun kalan Vallecano yöneticileri, oyuncunun 2022'de sona erecek sözleşmesini 2023'e kadar uzatma kararı aldı.

Real Madrid'le oynadıkları lig maçında golünü attıktan sonra sakatlanan Radamel Falcao'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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