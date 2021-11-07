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Villarreal Getafe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ancak bu sezona oldukça kötü bir giriş yapan Villarreal, sahasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde Villarreal 12 puanla 14. sırada, Getafe 6 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki Villarreal Getafe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 10:40
Villarreal Getafe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ancak bu sezona oldukça kötü bir giriş yapan Villarreal, sahasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'yi konuk edecek.

Mücadele öncesinde Villarreal 12 puanla 14. sırada, Getafe 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

VİLLARREAL GETAFE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal Getafe maçı 7 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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