Valencia Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Üst sıralara tırmanmak isteyen Valencia sahasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve bu yıl da favoriler arasında yer alan Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Mücadele öncesinde Valencia 16 puanlar 12. sırada, konuk Atletico Madrid ise 22 puanla 4. sırada bulunuyor.

VALENCİA ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia Atletico Madrid maçı 7 Kasım Pazar saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma Smart Spor ekranlarından yayınlanacak.