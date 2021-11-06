Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. hafta maçında Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.