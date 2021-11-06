Real Madrid - Rayo Vallecano maçı CANLI

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. hafta maçında Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşıyor. Eflatun-beyazlılar mücadeleden 3 puanla ayrılıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Falcao'lu Vallecano güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Camavinga, Asensio, Vinicius Jr., Benzema

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Saveljich, Catena, Fran Garcia, Valentin, Comesana, Alvaro Garcia, Trejo, Palazon, Nteka

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat 23:00'te başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.