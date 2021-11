SON DAKİKA SPOR HABERİ: Al Sadd Xavi'nin Barcelona ile anlaştığını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman ile yollarını ayıran ve geçici olarak altyapı hocasını göreve getiren Barcelona, efsane ismi Xavi Hernandez'le anlaşma sağladı. Açıklama, Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd kulübünden geldi.

Katar ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Al Sadd yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Xavi'nin Barcelona'ya gitmesi konusunda anlaştı. Gelecekte Barcelona ile iş birliği yapacağız. Xavi, Al-Sadd tarihinin önemli bir parçası ve kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi's move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We've agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd's history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X