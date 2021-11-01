Rayo Vallecano Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı devam ediyor. Eski Galatasaraylı Radamel Falcao'nun sırtladığı Rayo Vallecano sahasında milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'yu ağırlayacak.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip 19 puanla 6. sırada, konuk Celta ise 10 puanla 14. sırada yer alıyor.
RAYO VALLECANO CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?
Rayo Vallecano Celta Vigo maçı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.30'da oynanancak. Karşılaşma Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.