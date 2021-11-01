Enes Ünal'dan harika gol!

Getafe, İspanya La Liga'nın 12'nci hafta mücadelesinde Espanyol'u konuk etti. Mücadeleye A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Enes Ünal damga vurdu. Golcü oyuncu kritik karşılaşmanın yıldızı oldu. İşte Enes Ünal'ın şovundan detaylar...

PERDEYİ ENES AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Getafe oldu. Akurugu'nun asistinde düzgün bir vuruş yapan milli futbolcumuz, 31'inci dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin ikinci yarısında Getafe adına bir kez daha Enes Ünal gol attı. 24 yaşındaki santrafor defanstan seken topta ceza sahasında rövaşata vuruş yaparak skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada dakikalar 77'yi gösterdiğinde Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores oyuna hamle yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı milli futbolcumuz Enes Ünal'ın yerine Jaime Mata'yı sahaya sürdü.

GETAFE'NİN İLK GALİBİYETİ

La Liga'da son sırada yer alan Getafe, Enes Ünal'ın harika performansıyla birlikte sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Milliyet'in haberine göre bu sonuçla birlikte Getafe puanını 6'ya yükseltti.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Öte yandan A Milli Takım'da da forma giyen Enes Ünal, La Liga'da oynadığı son 2 maçta 3'üncü golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz hafta oynanan Granada maçında da takımının tek golünü atmıştı.