Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İspanya La Liga

REAL SOCIEDAD - ATHLETIC BILBAO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Real Sociedad ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL SOCIEDAD - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı 31 Ekim Pazar günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.