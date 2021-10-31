Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İspanya La Liga

ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Atletico Madrid ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Real Betis maçı 31 Ekim Pazar günü saat 18:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.