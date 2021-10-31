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Atletico Madrid - Real Betis: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atletico Madrid'den rahat galibiyet!

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında ağırladığı Real Betis'i 3-0 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibinin gollerin, Carrasco, Pezzella (k.k) ve Joao Felix kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 20:16
Atletico Madrid - Real Betis: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atletico Madrid'den rahat galibiyet!

İspanya La Liga'nın 12. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Real Betis kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Carrasco, 63'te Pezzella (k.k) ve 80. dakikada ise Joao Felix kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekibin 50. dakikada Hermoso'nun ayağından bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte A. Madrid 2 maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Real Betis ise 21 puanda kaldı.

Ligin 13. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Real Betis ise Sevilla'yı konuk edecek.

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