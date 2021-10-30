Haberler İspanya La Liga Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İspanya La Liga

Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:27
Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Barcelona ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Deportivo Alaves maçı 29 Ekim Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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