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Son dakika spor haberi: Barcelona'da Ronald Koeman'ın yerine Xavi Hernandez düşünülüyor!

Son dakika spor haberleri... İspanyol devi Barcelona'da, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine Rayo Vallecano yenilgisi sonrası son verilmişti. Katalan kulübünde adaylar arasında öne çıkan isim takımın efsane ismi Xavi Hernandez oldu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:14
Son dakika spor haberi: Barcelona'da Ronald Koeman'ın yerine Xavi Hernandez düşünülüyor!

İspanya La Liga'da Rayo Vallecano'ya Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 yenilen Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verildi. Katalan temsilcisinde gözler yeni gelecek hocada...

Sezona hayal kırıklığı ile başlayan Barcelona'da, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin de ayrılması adeta deprem etkisi yaratmıştı. Son haftalardaki kötü gişidata dur diyemeyen Barça'da Hollandalı çalıştırıcı Koeman'la da yollar ayrıldı.

ESPN'de yer alan habere göre Barcelona'nın teknik direktör adayları arasında 1 numaralı tercih kulübün efsane isimlerinden Xavi Hernandez... Eski yıldızın en azından devre arası transfer dönemine kadar takımı idare etmesi için cuma günü bir görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.

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