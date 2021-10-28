Son dakika spor haberi: Barcelona'da Ronald Koeman'ın yerine Xavi Hernandez düşünülüyor!

İspanya La Liga'da Rayo Vallecano'ya Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 yenilen Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verildi. Katalan temsilcisinde gözler yeni gelecek hocada...

Sezona hayal kırıklığı ile başlayan Barcelona'da, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin de ayrılması adeta deprem etkisi yaratmıştı. Son haftalardaki kötü gişidata dur diyemeyen Barça'da Hollandalı çalıştırıcı Koeman'la da yollar ayrıldı.

ESPN'de yer alan habere göre Barcelona'nın teknik direktör adayları arasında 1 numaralı tercih kulübün efsane isimlerinden Xavi Hernandez... Eski yıldızın en azından devre arası transfer dönemine kadar takımı idare etmesi için cuma günü bir görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.