İspanya La Liga'nın 10. haftasında Osasuna, Granada ile kozlarını paylaşacak. Peki, Osasuna - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OSASUNA - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osasuna - Granada maçı 22.00'da başlayacak ve Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Vidal, U Garcia, D Garcia, Cruz, Sanchez; Moncayola, Torro, Brasanac; Avila, R Garcia

Granada: Maximiano; Quini, Diaz, Abram, Neva; Milla, Gonalons; Rochina, Puertas, Soro; Suarez