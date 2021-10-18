Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta maçında Deportivo Alaves ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Deportivo Alaves - Real Betis maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.