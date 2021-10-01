Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Falcao oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Osasuna, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Peki Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
OSASUNA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Osasuna ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak maç, Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Osasuna: Herrera; Blanco, Hernandez, Garcia, Angel; Moncayola, Brasanac, Oier; Martinez, Kike, Perez
Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Maras, F Garcia; Comesana, Ciss; Palazon, Trejo, A Garcia; Falcao