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Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Falcao oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Osasuna, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Rayo Vallecano'da Radamel Falcao'nun ilk 11'de oynaması bekleniyor. Peki Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilgiler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 09:27
Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Falcao oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Osasuna, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Peki Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OSASUNA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Osasuna ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak maç, Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Blanco, Hernandez, Garcia, Angel; Moncayola, Brasanac, Oier; Martinez, Kike, Perez

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Maras, F Garcia; Comesana, Ciss; Palazon, Trejo, A Garcia; Falcao

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