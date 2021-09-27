Son dakika spor haberi: Radamel Falcao İspanya gündeminde! "Eski zamanlarındaki gibi"

Galatasaray'da geçirdiği iki sezonda sakatlıklarla mücadele eden ve beklentilerin uzağında kalan Kolombiyalı yıldız, sezon başında İspanya'nın yolunu tutmuştu.
Galatasaray'da geçirdiği iki sezonda sakatlıklarla mücadele eden ve beklentilerin uzağında kalan Kolombiyalı yıldız, sezon başında İspanya'nın yolunu tutmuştu.
Sarı kırmızılı takımda tutunamayan Radamel Falcao, yıllar sonra Madrid'e bir başka takım formasıyla geri döndü. Yıldız futbolcunun yeni adresi Rayo Vallecano olurken Falcao'nun yeni kariyeri çok hızlı başladı.
Vallecano formasıyla çıktığı ilk maçta sonradan oyuna girip gol atan Falcao, ikinci maçında da yine sonradan maça dahil olup golünü kaydetti. Falcao, Cadiz karşısına ise ilk 11'de başladı ve takımının ikinci golüne imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. İspanyol basını ve Rayo Vallecano cephesi, El Tigre'nin 3 maçta 3 gollük performansını sıklıkla konuşmaya başladı.
Falcao'nun Cadiz'e attığı golde asisti yapan Ivan Balliu, takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler kullandı. Balliu, "Falcao ile her şey çok daha kolay. Başarısız olmayacak. Böyle bir oyuncuya sahip olmak inanılmaz. Antrenmanda da sahadakiyle aynı" dedi.
Vallecano'nun 39 yaşındaki teknik direktörü Andoni Iraola da Falcao'dan memnuniyetini dile getirirken, "Falcao yalnızca gol atmak için değil, çabucak adapte olmak ve her şeye yardım etmek için büyük bir iştahla geldi. Çünkü ondan takımın daha iyi oynamasını sağlayacak başka şeyler de talep edeceğiz. Mutluyum" ifadelerini kullandı.
AS gazetesi, Radamel Falcao için "Vallecas kaplanıyla çıldırıyor" manşetiyle yayınladığı haberinde Kolombiyalı yıldıza geniş yer verdi. Marca ise yıldız futbolcuyla ilgili paylaştığı haberinde "El Tigre, Avrupa kokuyor" başlığını attı.
İŞTE FALCAO DIŞ BASINDA FALCAO BU BAŞLIKLARLA YER BULDU
Gol Caracol - Falcao eski zamanlarındaki gibi! Avrupa'nın ideal Güney Amerikalılar 11'inde.
Bitbol - Falcao durdurulamıyor, Vallecano'da 3. golünü attı.
Infobae - Rayo Vallecano ile attığı golün ardından Falcao, rekor kırmaya yaklaştı.
ESPN - Radamel Falcao'nun 3 gol atması için 5 şut çekmesi yetti.
Lavanguardia - Falcao Cadiz'i affetmedi.
Radamel Falcao iki sezon formasını giydiği Galatasaray ile 43 resmi maça çıkarken 20 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve Falcao, La Liga'nın yolunu tuttu.