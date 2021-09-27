Son dakika spor haberi: Radamel Falcao İspanya gündeminde! "Eski zamanlarındaki gibi"

Falcao 'nun Cadiz'e attığı golde asisti yapan Ivan Balliu, takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler kullandı. Balliu, "Falcao ile her şey çok daha kolay. Başarısız olmayacak. Böyle bir oyuncuya sahip olmak inanılmaz. Antrenmanda da sahadakiyle aynı" dedi.

Vallecano'nun 39 yaşındaki teknik direktörü Andoni Iraola da Falcao'dan memnuniyetini dile getirirken, "Falcao yalnızca gol atmak için değil, çabucak adapte olmak ve her şeye yardım etmek için büyük bir iştahla geldi. Çünkü ondan takımın daha iyi oynamasını sağlayacak başka şeyler de talep edeceğiz. Mutluyum" ifadelerini kullandı.



