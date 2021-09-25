Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

DEPORTIVO ALAVES - ATLETICO MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Deportivo Alaves ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DEPORTIVO ALAVES - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alaves - Atletico Madrid maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 15:00 Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.