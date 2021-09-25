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Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 10:59
Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Deportivo Alaves ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alaves - Atletico Madrid maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 15:00 Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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