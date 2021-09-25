Barcelona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

BARCELONA - LEVANTE MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Barcelona ile Levante kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Levante maçı 26 Eylül Pazar günü saat 17:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.