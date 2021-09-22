Real Madrid Mallorca maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspnaya La Liga'da heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün son maçında Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Eflatun beyazlılar taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılıp yeniden liderlik koltuğunu devralmak istiyor.

REAL MADRID MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Real Madrid ile Mallorca arasında oynanacak zorlu mücadele saat 23.00'ten itibaren Spor SMART'tan canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

REAL MADRID: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Gutierrez; Camavinga, Valverde, Isco; Rodrygo, Benzema, Vinicius

MALLORCA: Reina; Sastre, Valjent, Olivan, Costa; Kubo, Battaglia, Baba, Ndiaye; Rodriguez, Nino

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