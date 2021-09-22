Real Madrid Mallorca maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspnaya La Liga'da heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Günün son maçında Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
Eflatun beyazlılar taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılıp yeniden liderlik koltuğunu devralmak istiyor.
REAL MADRID MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Real Madrid ile Mallorca arasında oynanacak zorlu mücadele saat 23.00'ten itibaren Spor SMART'tan canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
REAL MADRID: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Gutierrez; Camavinga, Valverde, Isco; Rodrygo, Benzema, Vinicius
MALLORCA: Reina; Sastre, Valjent, Olivan, Costa; Kubo, Battaglia, Baba, Ndiaye; Rodriguez, Nino
İSTATİSTİKLER:
- Mallorca'yı konuk ettiği son beş La Liga maçını da kazanan Real Madrid, en üst ligde rakibini üst üste altı iç saha karşılaşmasında mağlup edemedi.
- Mallorca'nın La Liga tarihinde en fazla yenilgi (37) ve deplasman mağlubiyeti (22) aldığı rakibi Real Madrid.
- La Liga'da 23 maçtır kaybetmeyen (17G 6B) ve bu sezon çıktığı beş karşılaşmada 13 puan toplayan Real Madrid (4G 1B), ilk altı haftalar itibarıyla 2013/14'ten (16) bu yana en yüksek puanını tekrarlamak istiyor.
- Bu sezon oynadığı beş La Liga maçının üçünde kalesini gole kapatan Mallorca (2G 2B 1B), 2010/11'den (3) bu yana ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısını tekrarladı.
- Real Madrid forveti Karim Benzema, kariyerinde ilk kez bir La Liga sezonunun ilk beş maçında da gol katkısı sağladı (6 gol & 5 asist).